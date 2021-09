Delta corresponde a 89% das amostras de coronavírus coletadas no Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - A variante delta do novo coronavírus foi detectada em 89,16% das novas amostras de testes feitas no estado do Rio de Janeiro, segundo dados da secretaria de Saúde. Foram usadas 370 amostras coletadas de 4 a 16 de agosto.

A delta, identificada pela primeira vez na Índia, foi registrada em 77 municípios. Na capital fluminense, 96% das amostras correspondem à delta. Na coleta anterior, realizada entre 24 de junho e 31 de julho, a taxa era de 61%. (Com informações do Globo).

