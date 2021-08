Depois de mandar “enfiar máscara no rabo”, Eduardo Bolsonaro toma vacina contra Covid

247 - Cinco meses depois de mandar as pessoas “enfiarem a máscara no rabo”, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi vacinado contra a Covid-19, informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

O filho 03 de Bolsonaro postou, na noite desta quarta-feira, um vídeo nas redes sociais em que aparece sendo vacinado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Na mensagem que acompanha o vídeo, Eduardo busca dar crédito ao presidente Bolsonaro pela vacinação, apesar das diversas declarações que o pai deu contra o imunizante ao longo da pandemia. Até hoje Bolsonaro não se vacinou.

Na última semana, o presidente disse que iria falar com Queiroga para acabar com a obrigatoriedade da máscara.

