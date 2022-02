Depois de RJ e SC, linhagem mais transmissível da ômicron alcança SP

Apoie o 247

Por Talita Laurino, Metrópoles - Após os estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina registrarem casos da linhagem BA.2 da variante Ômicron da Covid-19, considerada a mais transmissível de todas, foi a vez de o estado de São Paulo somar novos infectados. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), agora são dois casos em São Paulo; dois no Rio de Janeiro; e um em Santa Catarina, totalizando cinco registros no país.

O subtipo é até 33% mais transmissível do que a versão original da variante Ômicron (BA.1) e tem maior capacidade de infectar pessoas já vacinadas.

A Fiocruz divulgou, nesse sábado (5/2), ter realizado a identificação por meio da técnica de sequenciamento genético. O diagnóstico inicial foi feito com exame RT-qPCR nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens) dos estados.

