Depois do Butantan, Fiocruz anuncia paralisação da produção de vacinas por falta de insumos

247 - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção do imunizante Astrazeneca, anunciou que vai paralisar a produção de vacinas nesta quinta-feira (20) em virtude da escassez do insumo IFA, que segundo a Fundação, acabou antes do esperado devido ao grande volume de produção, em curto espaço de tempo, para atender ao Plano Nacional de Imunização (PNI). O anúncio vem após o pronunciamento do Instituto Butantan, responsável pela fabricação da vacina Coronavac, que também teve a sua produção interrompida no último dia 14 por falta de matéria prima.

“As remessas de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) vêm sendo consumidas antes do tempo previsto inicialmente, e será necessário interromper a produção na próxima quinta-feira (20/5) até a chegada do novo lote de insumo”, disse a Fiocruz.

O atraso na entrega dos principais imunizantes utilizados no PNI triplicou, no período de um mês, (13 de abril a 14 de maio) o número de brasileiros que estão com a dose de reforço atrasadas, chegando a cinco milhões . Segundo reportagem do portal UOL , a produção só deve retornar no dia 26 de junho, depois do IFA recebido no sábado passar por três dias de descongelamento. A Fiocruz garantiu que apesar de a paralisação impactar no volume das doses,não haverá interrupção das entregas.

