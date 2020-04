Desemprego nos EUA já atinge 6 milhões de pessoas

6,6 milhões de estadunidenses entraram com pedido de subsídio de desemprego na semana passada, por conta do surto de coronavírus que atinge o país edit

247 - 6,6 milhões de estadunidenses entraram com pedido de subsídio de desemprego na semana passada, por conta do surto de coronavírus que atinge o país, segundo informa reportagem do The New York Times.

O comunicado foi divulgado quando o governo disse que poderia injetar US $ 2,3 trilhões na economia por meio de programas novos, intensificando os esforços para ajudar empresas e governos estaduais e locais que sofrem financeiramente em meio ao coronavírus.

