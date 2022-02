DF atinge 100% de ocupação de leitos de UTI para adultos

Apoie o 247

247 - O Distrito Federal encerrou o domingo (6) com 100% dos leitos de UTI para adultos ocupados, de acordo com o portal InfoSaúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Há 38 pessoas na fila esperando por um leito.

Segundo a pasta, às 19h25 do domingo, dos 117 leitos disponibilizados para Covid-19, para adultos, pediátricos e neonatal, apenas seis vagas estavam disponíveis. Todos para uso pediátrico e neonatal.

Na rede privada há 22 vagas para adultos dentre os 149 leitos existentes. 125 estão ocupados.

O DF não divulga os números de casos e óbitos por Covid-19 nos fins de semana.

