DF e 13 estados mantêm vacinação de adolescentes

247 - Ao menos 13 estados e o Distrito Federal mantiveram a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, contrariando a recomendação do Ministério da Saúde de que a imunização do grupo seja interrompida.

Levantamento realizado pelo Globo aponta que Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e o Distrito Federal não aderiram à recomendação da Saúde.

Paraíba, Tocantins, Mato Grosso, Paraná e Alagoas dizem que seguirão as decisões do governo federal, imunizando somente os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente ou privação de liberdade. O Amazonas realizou reuniões nesta sexta-feira (17) para tratar da situação. O Rio de Janeiro afirmou que “defende a vacinação dos adolescentes”, mas não deu detalhes do plano de imunização.

