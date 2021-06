Diante das novas variantes, Chile avalia adquirir terceira dose e combinar imunizantes

Infectologistas que coordenam a pesquisa do governo chileno avaliam que as novas variantes do coronavírus levam à necessidade de uma dose de reforço da CoronaVac edit

247 - O Chile avalia adquirir dose de reforço da vacina contra a Covid-19, diante de um novo aumento de casos mesmo sendo o país com a imunização mais avançada da América Latina.

A possibilidade de adquirir uma terceira dose foi anunciada pela subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza, na última sexta-feira (18). "Estamos apenas aguardando uma investigação científica que vem sendo realizada pela Universidade Católica", disse.

Segundo o infectologista Alexis Kalergis, que comanda a pesquisa, "a necessidade de usar uma terceira dose é quase certa, principalmente por conta da chegada das novas variantes".

Daza afirmou que o Ministério da Saúde do país avalia a possibilidade de se utilizar uma terceira dose da CoronaVac. Também se discute a aplicação do imunizante da Pfizer ou outro com base em RNA mensageiro (como o da Moderna) em quem tomou uma dose da AstraZeneca e tem menos de 60 anos.

Para o infectologista Pablo González, da Universidade Católica, a "terceira dose pode não ter sido vislumbrada no começo, mas agora se vê necessária diante das novas variantes e com o passar do tempo. Tudo indica que uma pessoa que se vacinou com a Coronavac em fevereiro deveria receber uma terceira dose em setembro". (Com informações da Folha de S.Paulo).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.