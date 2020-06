Diretor da OMS afirma que a Covid-19 na América Latina não atingiu pico e prevê “mortes contínuas” na região

247 - O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou, nesta quarta-feira (24), que o coronavírus na América Latina não chegou ao pico. O dirigente previu um "número sustentado de casos e mortes contínuas" nas próximas semanas. "Eu caracterizaria a situação na América Latina como ainda em evolução, não atingiu seu pico. Deve resultar, provavelmente, em número sustentado de casos e morte contínua nas próximas semanas", disse Ryan.

"O que você faz afeta o pico: afeta a altura do pico, afeta a duração do pico. E afeta a trajetória de descida do número de casos. Tem tudo a ver com a intervenção do governo para responder, com a cooperação da comunidade com a intervenção e com a capacidade de atuação dos sistemas de saúde", complementou.

A América Latina ultrapassou os 100 mil casos de coronavírus no mundo e é o epicentro da doença, principalmente, o Brasil, que, em nível global, teve o maior número de confirmações da Covid-19 desde o dia 31 de maio, com mais de 30 mil novos infectados. O País tem 1,1 milhão de casos e 52,6 mil mortes, apontaram os dados no site disponibilizado pelo governo federal para atualizações das estatísticas.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados internacionais sobre a doença, o mundo tem 9,4 milhões de casos e 482 mil mortes.

