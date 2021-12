Diretor-geral da OMS diz estar preocupado com "tsunami de casos" de variantes da Covid-19

Apoie o 247

GENEBRA (Reuters) - A circulação das variantes Delta e Ômicron do coronavírus está criando um "tsunami de casos", disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Tedros repetiu seu apelo para que os países compartilhem as vacinas contra a Covid-19 de forma mais equitativa e alertou que a ênfase em doses de reforço nos países mais ricos pode deixar as nações mais pobres com falta de imunizantes.

