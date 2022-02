Disney derruba exigências de máscaras para turistas vacinados

As máscaras continuarão sendo obrigatórias para quem não estiver totalmente vacinado edit

Da Bloomberg – A Walt Disney Co. está abandonando a obrigatoriedade de uso de máscaras para visitantes totalmente vacinados em seus parques temáticos nos EUA.

Coberturas faciais se tornarão opcionais para visitantes inoculados em locais externos e internos a partir de quinta-feira, de acordo com um comunicado publicado no site da Disney World. As máscaras continuarão sendo obrigatórias para quem não estiver totalmente vacinado.

O site da Disney World citou “tendências recentes e orientações regulatórias” para a mudança. A Disneylândia na Califórnia também introduzirá medidas semelhantes.

A decisão ocorre poucos dias depois que o Universal Orlando abandonou sua exigência de máscara. Os festivais de música Coachella e Stagecoach também disseram esta semana que estão retirando os requisitos do Covid para os eventos, que serão realizados em abril. Os festivaleiros não precisarão ser vacinados.

Os EUA estão cada vez mais procurando viver ao lado do vírus, superando as restrições que marcaram os estágios iniciais da pandemia e que ainda estão em vigor em outras partes do mundo. O presidente Joe Biden chamou a flexibilização dos requisitos de máscaras em alguns estados de “provavelmente prematura”, mas reconheceu que, neste estágio da pandemia, era uma decisão difícil.

