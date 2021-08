Divisão política dos EUA resulta em fracasso na luta contra a pandemia

Rádio Internacional da China - Temos razões para acreditar que os EUA têm as soluções necessárias para lidar com a pandemia da Covid-19, já que o ex-presidente do país se recuperou rapidamente e teve alta logo depois de estar internado. O que é inconcebível é o fato de que houve cerca de 600 mil pessoas que morreram devido à doença dentre os 36 milhões de casos confirmados neste país.

O destino completamente adverso dos cidadãos norte-americanos é o resultado maligno da divisão política extrema do país, o que comprova a incompetência do “sistema estadunidense”.

Os conflitos constantes entre democratas e republicanos politizam a sociedade norte-americana. Em face à pandemia, os políticos priorizaram a política e se comportaram de forma absurda. Além de terem adotado uma atitude contrária à ciência em relação ao novo coronavírus, eles se atacaram nas providências no combate à crise sanitária. Os governos estatais e federal atribuíram suas responsabilidade um ao outro, e acirraram o populismo. Aos seus olhos, o poder político é de maior relevância, e não o interesse e preocupação com a vida da população.

Essa divisão política deixou os EUA, país com melhor tecnologia, pessoal e recursos médicos, numa situação frágil perante a pandemia. A falta de orientação por parte do governo federal sobre as medidas de prevenção e controle da doença e a confusão na preparação e distribuição de materiais médicos provocaram as “lutas” entre os governos federal, estatais e locais pela busca de recursos médicos. Alguns estados até resistiram ao programa de vacinação.

A vítima é sempre povo. De acordo com os dados recentes divulgados pelas autoridades de prevenção e controle de doenças, os números mostram que foram registrados novos casos diários acima de 100 mil desde o início de agosto por vários dias consecutivos. Tanto o número de confirmados como o de internados chegou ao maior nível nos últimos seis meses.

Perante a pandemia, os políticos norte-americanos deixaram de lado a ciência e o senso comum, e estão mergulhados em perpetuar uma nova “Guerra Fria”. Eles pressionaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) a violar o espírito científico para desenvolver a segunda etapa da investigação da origem do novo coronavírus, além de colocar em prática o “nacionalismo de vacinas”, prejudicando a cooperação dos países na pesquisa, produção e distribuição equitativa das vacinas contra a Covid-19.

