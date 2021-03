Dois dias após perder o pai, estudante de medicina de 25 anos morre por Covid-19

O corpo do pai foi sepultado na segunda-feira em Sítio Novo (RN). O sepultamento da moça deverá acontecer no mesmo local nesta quinta-feira edit

Revista Fórum - A estudante de medicina, Emilly Cavalcante Belarmino, de 25 anos, não resistiu e morreu em decorrência da covid-19, na madrugada desta quarta-feira (31) em Natal, dois dias após perder o pai – o médico e ex-prefeito de Ruy Barbosa (RS), João Joaquim Cavancante Neto, de 61 anos, na segunda (29).

Emilly cursava o 5º ano de Medicina na Argentina e estava no Brasil desde o segundo semestre de 2020, por causa da pandemia. Ela começou a apresentar sintomas no mesmo dia que o pai, em 3 de março. No dia 12, o quadro de saúde se agravou e ela foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Cidade da Esperança.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.