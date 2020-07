Doria diz que, havendo aprovação, vacina chinesa poderá começar a ser produzida em novembro no Brasil

O Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a produção da vacina, com capacidade de produção de mais de 100 milhões de doses edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse na terça-feira, 21, que, caso a vacina chinesa, atualmente testada pelo Instituto Butantan, seja aprovada contra a Covid-19 na terceira fase, ela pode começar a ser produzida já em novembro deste ano.

O acordo com o laboratório chinês, Sinovac Biotech, prevê que, se a vacina for efetiva, o Brasil receberá 60 milhões de doses fabricada na China para distribuição. Ademais o Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a produção da vacina, com capacidade de produção de mais de 100 milhões de doses.

“Havendo esta aprovação ao final de outubro, o Instituto Butantan estará apto para iniciar em novembro a produção de 120 milhões de unidades dessa vacina contra o coronavírus”, disse Doria em entrevista à Globo News.

“O instituto Butantan estará produzindo aqui a vacina contra o coronavírus. É a mensagem da esperança diante de um quadro tão grave e tão difícil quanto este da pandemia que se abateu sobre o Brasil e outros 215 países do mundo”, disse.

Na terça-feira, 21, a primeira dose de uma vacina chinesa de combate ao coronavírus foi aplicada em São Paulo, dando início ao estudo conduzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Life Science, parte do grupo Sinovac Biotech.

Segundo o governador de São Paulo, João Doria, os testes com a vacina chinesa deverão ser concluídos em cerca de 90 dias, no final de outubro. “A estimativa é de concluir todo o estudo da Fase 3 de testes da CoronaVac, a vacina contra o coronavírus, em até 90 dias”, disse.

O estudo da potencial vacina é liderado pelo Instituto Butantan em 12 centros de pesquisa de cinco Estados e do Distrito Federal, junto a 9 mil voluntários, que são profissionais da área de saúde.

