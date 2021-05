'Dose única da vacina da CanSino é interessante, pois dá grande vantagem', avalia epidemiologista

O imunizante é uma produção chinesa, com colaboração canadense, com eficácia em torno de 65% edit

Sputnik - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu pedido de autorização temporária para uso emergencial de uma nova vacina contra a Covid-19.

É a vacina chinesa Convidecia, do Laboratório CanSino. A Anvisa inormou que a análise da documentação foi iniciada e que no momento está sendo feita a triagem para verificar se todas as informações para avaliação foram devidamente apresentadas.

Segundo a Anvisa o pedido foi feito pela empresa Belcher Farmacêutica, representante do laboratório chinês CanSino Biologics no Brasil. A agência tem sete dias úteis a contar do recebimento do pedido na quarta-feira,19, para se manifestar sobre o pedido caso todos os requisitos legais tenham sido cumpridos pela empresa solicitante.

O imunizante é produzido a partir de um adenovírus humano não replicante e foi desenvolvido em parceria com a academia de Ciências Médicas Militares da China. A vacina é oferecida em apenas uma dose e, de acordo com o laboratório, os ensaios clínicos da Convidecia foram desenvolvidos no Paquistão, na Rússia, no Chile, na Argentina e no México.

Sobre esta nova vacina, a Sputnik Brasil conversou com o médico epidemiologista Fernando Barros, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), no Rio Grande do Sul.

Ele disse que o imunizante é uma produção chinesa, com colaboração canadense, com eficácia em torno de 65%. "Nós não temos a publicação dos resultados de fase 3, esse é o relato do laboratório. Mas nós sabemos que alguns países já aprovaram a utilização do imunizante e já a estão usando em suas populações".

