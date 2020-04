Drauzio Varella: 'esquece sua vida normal, vai demorar muito tempo para voltar'

O médico e escritor Drauzio Varella afirma que os hábitos demorarão muito tempo a voltar à rotina do brasileiro após a pandemia de coronavírus. Ele diz ainda: "a desigualdade social é um fator que contribui para o contágio do novo coronavírus no Brasil" edit

247 - O médico e escritor Drauzio Varella disse que o Brasil paga um preço alto pelos níveis de sua desigualdade social. Esse e outros fatores farão demorar muito para que nossos hábitos voltem a um estágio anterior.

Ele disse: "nós estamos pagando o preço da desigualdade social. Sempre encaramos isso com naturalidade. Vamos pagar o preço de termos construído estádios na Copa (do Mundo de 2014) que hoje estão sendo transformados em hospitais. Não sabemos como a epidemia vai se disseminar em um país com essa desigualdade social. Sabemos o que está acontecendo em países ricos. No Brasil, não, agora que nós vamos saber. E pode ser terrível", disse Drauzio, que ainda não faz previsões para que a população retome a rotina anterior à pandemia"

