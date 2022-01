Efeitos prolongados da Covid-19 após infecção afetam 43% das crianças

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Estudo do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo revela que 43% das crianças e adolescentes infectados pela covid-19 tiveram efeitos prolongados nas 12 semanas seguintes à infecção. A pesquisa, que acompanhou 53 pacientes, está na revista científica Clinics, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O estudo monitorou pacientes com idades entre 8 e 18 anos por mais de quatro meses. Dentro do grupo de 53 que tiveram covid-19 confirmada, 23 crianças e adolescentes apresentaram sintomas até três meses depois adoecer. A conclusão reforça a necessidade da vacinação desse grupo como medida preventiva e de acompanhamento dos infectados por um período maior.

Entre as crianças que tiveram a chamada “covid longa”, surgiram sintomas como dor de cabeça (19%), cansaço (9%), dispneia (8%) e dificuldade de concentração (4%). Dores musculares e nas articulares, além de má qualidade do sono, também estão nos relatos (4%). O estudo apresenta como conclusão que a maioria dos jovens que passam pela infecção têm total recuperação em até quatro meses. “No entanto, pacientes com sintomas persistentes podem ter dificuldades que afetam sua qualidade de vida”, destaca o texto.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, também fez um alerta recente sobre os efeitos prolongados da covid-19 no público infantojuvenil. O órgão afirma que a doença se relaciona a um risco duas vezes e maior de desenvolvimento de diabetes e miocardite em crianças.

Os efeitos agudos graves da doença, embora sejam raros, também preocupam. A taxa de mortalidade brasileira pela síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) está em 6%, quatro vezes superior à registrada pelos Estados Unidos.

Para frear os sintomas graves, é preciso vacinar as crianças. O próprio CDC aponta que as reações adversas de jovens de 5 a 11 anos à vacina de covid-19 são raríssimas, após analisar as 8,7 milhões de doses terem sido aplicadas nessa faixa etária no país. Segundo o relatório semanal, publicado em dezembro do ano passado, entre 3 de novembro e 19 de dezembro, apenas 4.249 comunicados de efeitos adversos foram notificados entre as quase 9 milhões de vacinas aplicadas. Ou seja, 97,6% não sofreram efeitos adversos colaterais.

