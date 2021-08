Eficácia da primeira dose cai de 50% para 35% diante da variante Delta, aponta estudo

247 - As vacinas Pfizer e da AstraZeneca vinham oferecendo uma proteção de cerca de 50% para a variante Alfa com apenas uma dose, mas a eficácia provisória caiu para a faixa dos 30% a 35% diante da variante Delta. Foi o que apontou um estudo divulgado nessa quinta-feira (12) na revista New England Journal of Medicine. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

Após a segunda dose, a diferença entre os resultados diminuiu. Com a Pfizer, a eficácia foi de 93,7% contra a Alfa e de 88% contra a Delta.

Com a AstraZeneca, a redução foi de 74,5%, com a cepa originária do Reino Unido, para 67% na indiana.

Os dados das 150 mil pessoas total ou parcialmente vacinadas foram cruzados com dados de outras 93 mil pessoas não vacinadas para validar a comparação.

