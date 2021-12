Eficácia das vacinas impressiona e supera desempenho do período de testes

Apoie o 247

247 - A eficácia das vacinas contra Covid-19 utilizadas no Brasil impressiona, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Isto porque os imunizantes, quando aplicados na população de maneira geral, tiveram desempenhos melhores do que os alcançados durante o período de testes em voluntários.

A conclusão é do projeto Vigivac, da Fiocruz, que se baseou em 150 milhões de pessoas que tomaram uma das quatro vacinas administradas no país até outubro.

As vacinas, segundo a análise, tiveram uma efetividade entre 83% e 99% para casos graves e óbitos entre as faixas etárias de 20 e 80 anos. Na população abaixo de 60 anos, a proteção ficou acima de 85% contra risco de hospitalização e de 89% para óbito, em todos os casos.

"Foi uma boa surpresa para nós que, na vida real, os números foram melhores do que no período de testes", falou ao UOL o pesquisador na área de imunologia da Fiocruz Bahia e líder do estudo, Manoel Barral-Netto.

