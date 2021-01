Egito autoriza uso da vacina chinesa Sinopharm contra Covid-19

Glaucia Chaves, Metrópoles - O governo do Egito anunciou, no último sábado (2/1), que o uso emergencial da vacina para Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinopharm está autorizado no país. De acordo com o ministro egípcio da Saúde, Hala Zayed, a vacinação deve começar ainda em janeiro.

No dia 31 de dezembro, resultados preliminares da fase 3 dos estudos mostraram que a vacina chinesa tem eficácia de 79% contra a Covid-19. O índice é menor do que o anunciado no início de dezembro, quando o Ministério da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos chegou a divulgar que o imunizante seria 86% eficaz.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais