Em 12 dias, abril tem o segundo maior número de mortes no Brasil desde o início da pandemia

247 - Em apenas 12 dias, abril se tornou o mês com o segundo maior número de mortes por Covid-19 no Brasil desde o começo da pandemia: foram registradas 33.145 mortes neste mês, de acordo com dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de Saúde do País. Até esta segunda-feira (12), o segundo pior mês da pandemia em número de mortes era julho de 2020, quando 32.912 pessoas faleceram por causa da Covid-19.

Segundo a epidemiologista Ethel Maciel, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), "nós ainda estamos mantendo muitos casos novos todos os dias, o que indica que, no mês de abril nós ainda teremos muitos casos, muita pressão por leito de internação, e, ainda, muitos óbitos". O relato dela foi publicado pelo portal G1.

Em março, 18 dos 27 estados bateram recordes de mortes pela Covid-19. Neste mês, não há recordes nas unidades federativas, mas 10 delas tiveram mais de mil mortes pela doença em apenas 12 dias: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

De acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados globais sobre a pandemia do coronavírus, o País registrou, até esta terça-feira (13), 355 mil mortes provocadas pela pandemia, a segunda maior quantidade do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (576 mil).

O Brasil também contabilizou, até esta terça, o terceiro maior número de casos (13,5 milhões), atrás de Índia (13,6 milhões) e EUA (31,9 milhões).

