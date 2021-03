Em 14 Estados, 4,3 mil pacientes da covid-19 estão na fila por leito

A situação mais crítica é a do Paraná, Estado que registra a maior fila, com 1.071 doentes aguardando transferência anteontem – 519 deles por um leito de terapia intensiva. edit

247 - Pelo menos 4.352 pessoas diagnosticadas ou com suspeita de covid-19 aguardavam nessa terça-feira, 9, por um leito de atendimento em hospitais do País – 2.257 delas estavam na fila da UTI. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

Segundo a reportagem, na terça, o Brasil registrou 1.954 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, maior balanço diário desde o começo da crise sanitária.

Infectologista de dois dos maiores hospitais de Porto Alegre (um público e outro privado), Alexandre Zavascki conta que os profissionais estão tendo de utilizar respiradores não ideais para pacientes com covid diante da falta de equipamentos do tipo. “São respiradores que seriam adequados para um paciente que está apenas anestesiado durante uma cirurgia. Não são ventiladores com capacidade plena em todos os parâmetros”, diz o especialista.

