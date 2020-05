Em 24 horas, Brasil registra 11% das infecções e 16% das mortes pelo novo coronavírus no mundo

No total, no mundo foram 88,8 mil novos infectados, dentre os quais 10,6 mil no Brasil e dos 4,5 mil novos óbitos, foram 730 no Brasil edit

247 - Um a cada nove contaminados pelo coronavírus no mundo, em 24 horas, foi infectado no Brasil, segundo dados publicados na segunda-feira, 11. No total, no mundo foram 88,8 mil novos infectados, dentre os quais 10,6 mil no Brasil. Os dados colocam o País como terceiro maior local de contaminação diária.

Na liderança está os Estados Unidos, com 25 mil novos contaminados em 24 horas, seguido pela Rússia, com 11 mil. Os três países juntos representam metade de todos os novos casos diários.

No Brasil, as mortes ainda são 16% de todos os óbitos no mundo em 24 horas. Foram 730 casos de 4,5 mil pessoas que morreram no período. Isso o coloca na segunda posição. Os EUA continuam na frente, com 1,5 mil casos.

