Em 26 dias, Rio tem mais crianças com Covid do que em dois anos de pandemia

Agenda do Poder - O número de crianças até 9 anos de idade contaminadas pela covid-19 nos primeiros 26 dias do ano na cidade do Rio de Janeiro já é quase o dobro (91,8%) do somatório de casos detectados dessa mesma faixa etária ao longo de 2020 e 2021.

Ou seja, enquanto ao longo dos últimos dois anos inteiros foram detectados 5.235 casos, só em 2022 já há 10.047 contaminações confirmadas desse público infantil.

Se o número de novos casos em crianças até 9 anos mantiver o atual ritmo de crescimento, o mês de janeiro vai terminar com mais do que o dobro de casos detectados ao longo de 2020 e 2021.

A alta testagem implementada pela Prefeitura em postos de saúde por toda a cidade e o avanço da ômicron em toda a capital fluminense são alguns dos principais fatores.

