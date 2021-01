Em 9 dias, novas internações por Covid em Manaus superam todo o mês de dezembro

De 1 a 9 de janeiro deste ano, houve 1.524 novas internações por coronavírus em Manaus. Estado sofre com novo surto da doença, e está com hospitais e UTIs lotados edit

247 - Manaus registrou, nos nove primeiros dias de janeiro, um total de 1.524 novas internações por Covid-19. O número já supera o total de hospitalizações registradas durante todo o mês de dezembro do ano passado, quando 1.371 pessoas foram internadas com a doença. A cidade está em estado de emergência desde o último dia 5 .

A cidade vive um novo surto da Covid-19, com aumento de casos, superlotação de hospitais e cemitérios. Até o sábado (9), mais de 212 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o Amazonas, e mais de 5,6 mil já morreram com a doença.

No sábado, o Estado voltou a bater o recorde diário de internações em um único dia: foram 235 novas hospitalizações, número mais alto registrado no estado desde o início da pandemia, mesmo com o colapso na rede de saúde, vivido entre abril e maio de 2020. Desse total, 228 novas internações aconteceram só em Manaus, segundo o G1 .

