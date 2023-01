Em demonstração de hipocrisia, países que clamaram pela “abertura” da China agora estão restringindo os chineses

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Depois que a China otimizou e ajustou a política de prevenção da epidemia no final do ano passado, a ordem econômica e social está sendo restaurada de forma acelerada, o que a comunidade internacional saúda e acredita que esse é um impulso positivo para a economia global. No entanto, certos países representados pelos Estados Unidos, que clamaram pela “abertura” da China no passado, anunciaram uma política de restrição para a entrada de turistas chineses.

“Sem sentido” - o jornal estadunidense The Washington Post citou recentemente vários especialistas em epidemiologia sobre a decisão do governo dos EUA, que classificaram como “não científica, irracional e na direção errada”. Alguns analistas apontam que se trata de mais um show político coletivo de certos países, que mais uma vez querem culpar a China pela pandemia para conter e isolar o país asiático.

No aspecto científico, BA.5.2 e BF.7 são as principais cepas do vírus atualmente prevalentes na China, que já se espalharam pelo mundo todo. Isso significa que novas cepas podem surgir em qualquer lugar. Qual é o sentido de restringir a entrada de turistas chineses?

As pessoas lembram claramente que, nos últimos três anos, os Estados Unidos e alguns outros países adotaram atitudes contraditórias em relação à política de prevenção e controle da epidemia da China, sempre jogando a resposta epidêmica como uma carta política. Quando a China adotou uma política estrita de resposta epidêmica e protegeu efetivamente a saúde e a segurança de seu povo, alguns países europeus e americanos fizeram comentários irresponsáveis e clamaram sem parar pela “abertura” da China, caso contrário não haveria liberdade e direitos humanos.

Depois que a China otimizou e ajustou a política de prevenção epidêmica de acordo com as mudanças da situação epidêmica, alguns políticos e mídia ocidentais começaram a exagerar a situação epidêmica na China como uma “ameaça” às respostas epidêmicas de outros países e introduziram políticas de restrição de entrada que violam fatos e a ciência. Quão hipócrita é essa prática de duplo padrão!

Parece que na lógica política de algumas pessoas na Europa e nos Estados Unidos, não importa se a China abandonar ou não a política de restrição contra a epidemia, é errado fazer qualquer coisa. Seus pobres shows políticos estão tentando criar uma nova rodada de divisão e confronto, o que impedirá seriamente o mundo de sair da névoa da epidemia o mais rápido possível.

