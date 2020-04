Em isolamento, Argentina teve apenas 18% dos casos previstos de coronavírus

Projeção feita por pesquisadores argentinos aponta ainda que a situação do Brasil é complicada e parecida com a dos Estados Unidos edit

Revista Fórum - Em quarentena nacional desde o dia 20 de março, a Argentina tem sido vista com um exemplo no combate ao novo coronavírus na América Latina. Dados oficiais registram 2.208 pessoas infectadas e 97 mortos.

Segundo estudo feito por Instituto Balseiro, CONICET, CNEA e Universidade do Comahue, caso medidas de isolamento não fossem tomadas, o país teria 10.855 casos confirmados da doença no dia 10 de abril. Com as medidas, a Argentina registrava apenas 1.975 casos, 18,2% do previsto.

