Em medida polêmica, Grã-Bretanha permite combinação de vacinas da Covid-19

Glaucia Chaves, Metrópoles - A Grã-Bretanha, ilha que compreende as nações da Inglaterra, Escócia e País de Gales, alterou seu manual de vacinação contra Covid-19 para permitir um regime de vacinas combinadas. A nova regra vale para o caso de uma segunda dose da vacina não estar disponível ou se o fabricante da primeira injeção não for conhecido.

A mudança contradiz as diretrizes de outros órgãos de controle do mundo, como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos Estados Unidos. Segundo a agência norte-americana, as vacinas contra o coronavírus não podem ser intercambiáveis. “A segurança e eficácia de uma série de produtos mistos não foram avaliadas. Ambas as doses da série devem ser concluídas com o mesmo produto”, determina o CDC.

A medida foi duramente criticada por especialistas do mundo inteiro. Em entrevista ao NY Times, John Moore, especialista em vacinas da Universidade Cornell, afirmou que não há dados que comprovem a eficácia da medida. Segundo ele, “funcionários na Grã-Bretanha parecem ter abandonado completamente a ciência agora e estão apenas tentando adivinhar como sair da bagunça”.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais