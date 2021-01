Em meio ao início da vacinação, Brasil ultrapassa 210 mil mortes por Covid-19

247 - Apesar do início da vacinação contra Covid-19 em alguns estados do Brasil e a sensação de melhora e esperança, os números da pandemia no país ainda são alarmantes.

O Brasil chegou à marca de 210.299 mortes pela doença, sendo 452 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (18).

Também em um único dia foram registrados 23.671 diagnósticos positivos de coronavírus, totalizando 8.511.770 de infectados.

O número de recuperados é de 7.452.047.

