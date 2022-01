Em recado a Bolsonaro, presidente da Anvisa critica "disseminadores de fake news" sobre a pandemia

Apoie o 247

ICL

247 - O diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, qualificou como um ato “criminoso” a disseminação de fake news sobre a pandemia de Covid-19 e, embora não tenha citado nomes, rebateu a declaração de Jair Bolsonaro de que a variante ômicron seria “bem-vinda” ao Brasil.

“É criminoso buscar, difundir mentiras através das novidades mentirosas, do inglês ‘fake news’. Isso não é razoável. Não é razoável levar esse tipo de informação a inúmeras pessoas que por vezes não têm acesso ou não têm tempo para acessar os canais de informação que estão na luta pela vida, pela sobrevivência”, disse Barra Torres durante a reunião de avaliação sobre um novo pedido para autorizar o uso a CoronaVac na imunização de crianças e adolescentes, realizada nesta quinta-feira (20).

“Ainda há pessoas que dizem que a chegada da variante sinaliza um tempo melhor. Sinaliza o fim de uma pandemia já a olhos vistos. Os números não mostram isso”, completou. “É impressionante ver que em meio a um cenário aponta claramente para os efeitos do avanço da variante Ômicron, ainda há pessoas que dizem que a pandemia está acabando”, ressaltou.

PUBLICIDADE

Barra Torres também disse que “gostaria de saber o que as pessoas disseminadoras de fake news vão fazer com os números de mais de 70% de aumento de internação de crianças em UTI no dia de hoje. Será que os disseminadores de ‘fake news’ vão noticiar isso também? Penso que não, né”.

Durante a reunião, Barra Torres lembrou que, caso a diretoria colegiada da Anvisa decida pela aprovação da CoronaVac, caberá ao Ministério da Saúde decidir se vai ou não usar a vacina na campanha de imunização contra a Covid-19. Desde o início da pandemia,Jair Bolsonaro tem se manifestado contra a vacinação e criticado diretamente a CoronaVac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac.

PUBLICIDADE

No início do mês, Antonio barra Torres divulgou uma carta criticando as insinuações de Jair Bolsonaro sobre eventuais interesses da agência na vacinação infantil. "Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não prevarique", disse ele no documento. Diante da repercussão, Bolsonaro recuou da declaração anterior e disse que não “acusou ninguém”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE