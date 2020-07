Em todo o mundo voluntários se mobilizam pela vacina contra a Covid-19

Uma organização não governamental, "1DaySooner", está fazendo uma campanha global que reforça as ações em curso pela produção da vacina contra a Covid-19. Já são 30.108 as pessoas mobilizadas em todo o mundo, dispostas a se expor voluntariamente a fim de agilizar o desenvolvimento da vacina. Entre estas, 9.500 brasileiros edit

247 - No que é um marco notável de solidariedade global na luta contra a pandemia da Covid-19, mais de 30.000 indivíduos se inscreveram no 1Day Sooner para serem intencionalmente expostos ao coronavírus a fim de acelerar o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Entre eles, há 9.500 brasileiros. Alguns epidemiologistas estimam que o teste poderá adiantar o acesso da população à vacina em meses, salvando dezenas de milhares de vidas.

A preparação para os testes contra a Covid-19 já começou. Em 9 de junho, a Bélgica destinou US$ 22 milhões para a construção de instalações de teste. Em 15 de junho, o estadunidense Anthony Fauci disse que os Institutos Nacionais de Saúde locais começarão a produzir um vírus que seria usado para infectar voluntários. No mesmo dia, um pequeno grupo de pesquisadores da Organização Mundial da Saúde divulgou um rascunho de 81 páginas sobre como projetar os ensaios clínicos contra a Covid-19. A maioria do grupo também recomendou que os testes comecem mesmo sem tratamento disponível.

Ademais, segundo a organização 1DaySooner,a mobilização exemplifica a capacidade humana de se unir diante de uma crise. Espera-se que se registrem milhares de voluntários para garantir a diversidade e representatividade de um grupo de pessoas elegíveis para qualquer teste, não importando onde o mesmo seja conduzido. Além disso, existe um consenso por trás do desenvolvimento dos testes, que almejam que institutos nacionais e órgãos científicos globais mobilizem imediatamente recursos para que esses ensaios ocorram com a urgência que merecem, principalmente no Brasil onde o custo é baixo.

1DaySooner é uma organização que fala nome dos voluntários interessados em serem testados clinicamente contra a Covid-19.

