Em uma semana, Brasil vacinou 690 mil contra o coronavírus

247 - Já se passou uma semana desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu autorização para uso emergencial no Brasil das vacinas de Oxford/AstraZeneca e CoronaVac. No mesmo dia, no domingo (17), em São Paulo, a enfermeira Mônica Calazans foi imunizada.

De lá para cá, de acordo com a CNN, 690.901 pessoas foram vacinadas contra o coronavírus no país. Os dados foram coletados e de informações das prefeituras e dos governos estaduais na manhã deste domingo (24).

A Bahia lidera o ranking de vacinação, tendo imunizado 171 mil cidadãos. Em seguida aparecem São Paulo, com 125 mil vacinados, e Rio de Janeiro, com pouco mais de 89 mil. Acre, Amapá, Minas Gerais, Pará, Roraima, Sergipe e Tocantins, porém, não divulgaram os dados sobre imunizados.

