Embaixador pede que alemães deixem o Brasil imediatamente por avanço do coronavírus

O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel conclamou os cidadãos alemães que ainda se encontrem no Brasil para deixar imediatemente o país. Em carta, ele diz: "é sua responsabilidade deixar o país agora e voltar para a Alemanha"

A embaixada alemã alertou seus cidadão a deixar o Brasil imediatamente em função do avanço do coronavírus no país.

Leia trecho da carta:

"No Brasil, o número de pessoas infectadas pelo vírus COVID-19, os gravemente doentes e as mortes estão aumentando com extrema rapidez. Devido a essa acelereação, há temores de que a situação aqui se agrave rapidamente.

Em alguns estados, os sistemas de saúde já estão lotados. Enquanto isso, o risco de ficar infectado e adoecer está aumentando. Consequentemente, você pode não conseguir se beneficiar de cuidados médicos adequados.

Em muitos lugares no Brasil, muitas vezes existem extensas restrições à vida pública. As fronteiras terrestres do Brasil foram fechadas, as conexões aéreas nacionais e internacionais foram reduzidas - principalmente devido à falta de demanda. Muitos hotéis, mesmo em regiões turísticas, estão fechando.

A boa notícia: a Lufthansa e algumas outras companhias aéreas europeias ainda voam pelo menos de São Paulo (Air France também do Rio de Janeiro) para Frankfurt e outros destinos europeus.

Voos diários de conexão entre as principais cidades brasileiras também são garantidos.

Portanto: Se você ficar parado por um curto período de tempo no Brasil, recomendamos que você saia urgente e não espere mais tempo. É preciso imediatamente reservar um voo de regresso e voltar o mais rápido possível.

Para fazer isso, entre em contato com a Lufthansa ou outras companhias aéreas, consulte seus sites ou faça reservas através de portais de reservas ou agências de viagens.

Planeje seu voo de alimentação para que você tenha tempo suficiente em São Paulo (possivelmente com acomodação em hotel: existem hotéis abertos suficientes em São Paulo. Também conexões entre a cidade e os aeroportos de São Paulo e Viracopos) para o internacional para chegar ao aeroporto de Guarulhos a tempo.

É sua responsabilidade deixar o país agora e voltar para a Alemanha."

