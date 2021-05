Empresário brasileiro gasta cerca de meio milhão de reais para vacinar a família contra a Covid-19 nos EUA

Valor desembolsado por dono de empreiteira da construção civil de São Paulo para levar a família para os Estados Unidos para ser imunizada daria para comprar 45 mil doses de Coronavac, principal imunizante utilizado no Brasil edit

247 - Um empresário da construção civil de São Paulo gastou R$ 450 mil para levar sete adultos e cinco crianças de sua família para serem imunizados contra a Covid-19 nos Estados Unidos. O pacote ainda incluia estadia de 14 dias de quarentena no México. O famoso "turismo de luxo de vacinas".

"Eu tinha o dinheiro e me culparia eternamente se algo acontecesse com minha família porque não os levei para tomar a vacina", disse.

Segundo reportagem do site da BBC News , o dono de incorporadoras e imobiliárias com capital social declarado de mais de R$ 10 milhões pediu para não ser identificado e justificou o pedido alegando “não querer confusão para o lado dele”.

No Brasil tem apenas 18% da população imunizada com ao menos uma dose e enfrenta uma escassez de insumos para produzir imunizantes tanto no Instituto Butantan (Coronavac) quanto na Fiocruz (Astrazeneca-Oxford).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.