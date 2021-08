Enfermeiro alemão antivacinas é acusado de aplicar 8 mil imunizantes falsos

247 - Um profissional de enfermaria da Alemanha foi acusado de aplicar 8,6 mil doses falsas de vacinas contra a covid-19. O negacionista teria injetado uma solução salina nas pessoas, ao invés das vacinas, conforme revelado por uma investigação policial, divulgada pela emissora NDR. A informação é do portal UOL.

Após a descoberta das possíveis doses falsas, as autoridades do distrito alemão da Frísia convocaram hoje milhares de pessoas que se vacinaram no posto em que o profissional, afiliado à Cruz Vermelha, trabalhava para tomar uma nova dose do imunizante.

A polícia disse que o profissional de saúde expressava opiniões contra vacinas nas redes sociais e que isso levantou as suspeitas contra ele. Cerca de 8,6 mil pessoas teriam sido lesadas pelo profissional, que não teve identidade revelada.

De acordo com a reportagem, embora a solução salina que teria sido utilizada no lugar dos imunizantes seja inofensiva, a maioria das pessoas que foram vacinadas na Alemanha entre março e abril, quando a suposta troca aconteceu, são idosos e, portanto, integrantes do grupo de risco.

