Engenheira de 27 anos morre de Covid 15 dias após dar à luz

247 - A engenheira civil Juliana Rodrigues Dias, de 27 anos, morreu vítima da Covid-19 neste sábado (20), em Goiânia, 15 dias após uma cesariana. Ela era servidora da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds).

Segundo a família, Juliana deu entrada no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara no dia 3 de março com dispneia e febre, e foi encaminhada a um leito de UTI no mesmo dia, de acordo com reportagem do G1 .

Dois dias depois, ela passou pela cesárea, quando nasceu o filho Joaquim, que nasceu saudável e teve alta no dia 10 de março.

Segundo uma amiga da engenheira, Juliana contraiu coronavírus com cerca de 34 semanas de gravidez e, por conta de complicações da doença, precisou ser internada.

