Enquanto Bolsonaro ataca vacinação infantil, Covid matou uma criança de 5 a 11 anos a cada dois dias no Brasil

247 - Enquanto a extrema direita ataca a vacinação infantil, durante a pandemia no Brasil, uma criança entre 5 e 11 anos morreu a cada dois dias. Foram 301 crianças que morreram em decorrência da doença desde a chegada do coronavírus até o dia 6 de dezembro, informa o jornal O Globo.

Houve 2.978 diagnósticos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid em crianças de 5 a 11 anos, com 156 mortes, em 2020, e 3.185 casos nessa faixa etária, com 145 mortes em 2021, segundo dados da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 . No total, foram 6.163 casos e 301 mortes desde o início da pandemia.

