Enquanto estados têm alta nas mortes, Brasil ultrapassa 6,5 milhões de casos de Covid-19

247 - O Brasil registrou 694 mortes e 46.884 novos casos de Covid-19 nas últimas 24h, segundo o Ministério da Saúde. Assim, nesta sexta-feira, 4, subiu para 175.964 o número de vítimas fatais da doença no país, e o total de casos ultrapassou a marca de 6,5 milhões - indo para 6.533.968 desde o início da pandemia.

Reportagem do G1, com dados do consórcio de veículos de imprensa, aponta que 18 das 27 unidades federativas do Brasil estão com alta em mortes pela doença (PR, RS, SC, ES, MG, SP, MS, MT, AC, AP, RO, RR, TO, CE, MA, PB, RN e SE), enquanto cinco (DF, AM, PA, BA, PE e PI) estão “estáveis” e três diminuíram (RJ, GO e AL).

