Enterro de milhões de visons sacrificados pode ter contaminado água na Dinamarca

COPENHAGUE (Reuters) - O vison em decomposição enterrado em poços de terra na Dinamarca após um abate nacional pode ter contaminado as águas subterrâneas, informou a Radio4 local na quinta-feira, citando um relatório de uma agência governamental.

O governo dinamarquês ordenou o abate de cerca de 17 milhões de visons no início de novembro, depois que surtos de coronavírus atingiram centenas de fazendas e autoridades encontraram cepas mutantes do vírus entre as pessoas.

O desafio logístico de eliminar um número tão grande de animais mortos levou as autoridades a enterrar alguns dos visons em fossos em uma área militar no oeste da Dinamarca, sob dois metros de solo.

Mais tarde, o governo disse que queria desenterrar os visons novamente depois que alguns ressurgiram das valas comuns, provavelmente devido aos gases do processo de decomposição que empurraram o vison para fora do solo.

O novo estudo diz que as águas subterrâneas da área já podem ter sido contaminadas e insta as autoridades a agirem rapidamente, relatou a Radio4.

O relatório foi encomendado pela Agência de Proteção Ambiental da Dinamarca no final de novembro e foi preparado pelo Serviço Geológico da Dinamarca e Groenlândia e pela Universidade Técnica da Dinamarca, disse a Radio4.

A Agência de Proteção Ambiental Dinamarquesa não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters.

A agência está atualmente conduzindo exames adicionais para avaliar o impacto ambiental das sepulturas, incluindo sondas geofísicas e perfurações. Ele disse na quarta-feira que espera os resultados daqueles no início do próximo ano.

Antes do enterro do vison morto, as autoridades haviam dito que os enterros não representariam um risco para a água potável ou áreas protegidas.

Os macabros cemitérios, vigiados 24 horas por dia para manter as pessoas e animais afastados, geraram reclamações dos moradores da área sobre possíveis riscos à saúde. Os jornais têm se referido ao "vison zumbi".

