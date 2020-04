Epidemia e distribuição de UTIs privadas escancaram desigualdade

Em Brasília, por exemplo, a média é de 4,5 por 10 mil habitantes. No SUS a taxa é de 1,6. Na rede particular frequentada pelos mais ricos de Brasília, a média é de 11,6 leitos por 10 mil edit

247 - A epidemia do coronavírus deixaa ainda mais evidente a desigualdade social no serviço de saúde brasileiro. O País tem 2,2 em média para cada 10 mil habitantes. No SUS o número cai para 1,4. Na rede privada, a média pula para 4,9 por 10 mil. A reportagem é de Fernando Canzian, no jornal Folha de S.Paulo.

Em Brasília, onde moram a elite do funcionalismo e os participantes dos Três Poderes da República, a média é de 4,5 por 10 mil habitantes. No SUS a taxa é de 1,6. Na rede particular frequentada pelos mais ricos de Brasília, a média é de 11,6 leitos por 10 mil. "Nenhuma outra unidade da federação tem mais leitos de UTIs do que o Distrito Federal", destaca a matéria.

