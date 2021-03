"Ela é testada em quase todas as variedades de cepas que circulam na Rússia, que recebemos e realizamos pesquisas apropriadas. A vacina está mostrando sua eficácia", disse o diretor do Centro Vektor, Rinat Maksyutov edit

A vacina russa EpiVacCorona está sendo testada em todas as cepas de coronavírus na Rússia, disse nesta segunda-feira (22) Rinat Maksyutov, diretor do Centro Vektor.

"Ela é testada em quase todas as variedades de cepas que circulam na Rússia, que recebemos e realizamos pesquisas apropriadas. A vacina está mostrando sua eficácia", disse Maksyutov em uma videoconferência sobre vacinação contra o coronavírus com a participação do presidente russo, Vladimir Putin.

O diretor do Centro Estatal de Pesquisa de Virologia e Biotecnologia Vektor (Centro Vektor) disse que cerca de 5.300 mutações do coronavírus COVID-19 foram detectadas na Rússia, 50 delas na cepa britânica.

"Na grande maioria, essas substituições não levam a uma mudança nas propriedades do vírus do ponto de vista epidemiológico, enquanto hoje mais de 50 variantes do vírus, a cepa do Reino Unido, três da cepa sul-africana e mais de 20 variantes do vírus requerem um estudo aprofundado", disse ele.

Mais cedo, Putin tinha afirmado que a vacina russa contra COVID-19 é a mais confiável e segura e que nenhuma vacina estrangeira demonstrou um grau de proteção como o do imunizante do país.

