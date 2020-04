Equador registra 421 mortes por Covid-19 após confirmação de 18 novas vítimas

Sputnik - O Ministério da Saúde do Equador registrou 421 mortes confirmadas pelo COVID-19, 18 a mais do que em 16 de abril.

O Ministério também informou em suas estatísticas diárias que existem 675 mortes prováveis ​​por COVID-19 em investigação, e que o número total de casos confirmados da doença em todo o país é de 8.450.

Os casos de falecimentos prováveis por COVID-19 ​​incluem mortes registradas com outros diagnósticos , mas que podem ser consequência da pandemia em função de testes negativos falsos ou que não foram conclusivos.

No dia 16 de abril, as mortes por COVID-19 totalizavam 403, e as mortes prováveis atingiram a cifra de 632, com um número total de 8.225 casos confirmados.

A província de Guayas e sua capital, Guayaquil, continuam sendo o epicentro da epidemia no país , com 5.777 casos positivos. Somente em Guayaquil, foram confirmados 4.354 casos de COVID-19, ou seja, a cidade concentra 52% dos casos confirmados em todo o país.

Em suas últimas estatísticas divulgadas, o Ministério da Saúde também informou que 29.596 testes foram realizados no país, com 8.075 casos descartados, com 141 pacientes hospitalizados sem condições divulgadas, 234 pacientes hospitalizados em condição estável, e com 922 pacientes hospitalizados que já foram dispensados.

