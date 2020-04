Equador retira quase 800 corpos de residências de Guaiaquil, foco da pandemia do coronavírus

247 - O governo do Equador anunciou que retirou quase 800 corpos de pessoas que morreram em suas moradias nas últimas semanas em Guaiaquil, epicentro do coronavírus no país, após o colapso dos hospitais e das funerárias pela pandemia.

"A quantidade que coletamos, com a força-tarefa nas casas, excedeu 700 pessoas" mortas, disse Jorge Wated, que lidera uma equipe de policiais e militares. O relato foi publicado no portal Uol.

As autoridades agora enfrentam denúncias de pessoas que exigem os corpos de parentes mortos durante a pandemia.

Há três semanas, as forças militares e policiais começaram a remover corpos das casas por causa de falhas no "sistema mortuário" do porto de Guaiaquil, o que causou atrasos no instituto médico legal e nas funerárias em meio ao toque de recolher diário de 15 horas que governa o país.

