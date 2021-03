Ernesto Araújo não queria Brasil no Covax Facility, programa de aquisição de vacinas

247 - O ministro de saída das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não queria que o Brasil integrasse o consórcio Covax Facility, programa de Organização Mundial de Saúde (OMS) que entregou um milhão de doses de vacina AstraZeneca/Oxford neste mês - e ainda entregará outras 41 milhões.

Por motivos ideológicos, Araújo achava que ingressar no programa fortaleceria a OMS. Segundo ele, isso favoreceria o "globalismo". Foi a embaixadora Nazareth Azevêdo, então representante do Brasil para a ONU em Genebra, que interveio para colocar o Brasil no programa.

Ernesto Araújo de saída do Itamaraty

Jair Bolsonaro está sendo pressionado pelo Congresso para demitir Araújo do Ministério de Relações Exteriores. Bolsonaro está buscando um outro lugar para colocar o ministro, segundo reportagem do UOL.

Tanto Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados, quanto Rodrigo Pacheco (DEM), presidente do Senado, pressionaram Bolsonaro a demitir o atual ministro.

Parlamentares estão disputando a vaga no Itamaraty. O favorito para o cargo é o senador Nelsinho Trad (PSD), que comanda a Comissão de Relações Exteriores e que tem o apoio do senador Ciro Nogueira (PP), líder do Centrão no Senado e um dos principais aliados de Jair Bolsonaro.

Outros senadores sondados são o ex-presidente Fernando Collor de Melo (PROS) e o parlamentar Antonio Anastasia (PSD).

O irmão de Nelsinho, deputado federal Fabio Trad, pediu para seu irmão não participar do governo Bolsonaro. "É melhor preservar a independência", disse o deputado aconselhando o irmão.

Ele perguntou o que eu achava. Falei Nelson, é um governo de extrema-direita, a extrema-direita prendeu e torturou nosso pai (o ex-deputado Nelson Trad, falecido em 2011). Ele falou 'é verdade, irmão. Vou pensar.'", contou o parlamentar, segundo reportagem do jornal O Globo.

