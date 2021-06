Especialista da OMS exclui origem artificial da Covid-19

Um virologista russo, especialista da OMS, disse que são inúteis as afirmações sobre a origem da Covid-19 em laboratório edit

Xinhua - As preocupações com as origens artificiais da COVID-19 não têm nenhum valor, afirmou o virologista russo e especialista da Organização Mundial da Saúde, Dmitry Lvov.

"Coronavírus são principalmente vírus associados a morcegos. Alguém poderia ter sido infectado em uma sala onde um morcego passou a noite ou em uma caverna onde os morcegos geralmente vivem em grande número", explicou.

Cerca de 150 vírus foram transmitidos a humanos de animais durante a domesticação de animais selvagens, disse Lvov a um programa de televisão da Rússia na semana passada.

"Uma pessoa poderia ter comido carne de animais que têm laços ecológicos com morcegos, tornando-se assim a primeira fonte de infecções", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.