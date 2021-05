Especialista defende 3ª dose de vacina para idosos que receberam Coronavac

247 - Uma pesquisa realizada pela Vebra Covid-19, que reúne especialistas nacionais e internacionais constatou que, entre o grupo de 80 anos ou mais, a eficácia global da vacina CoronaVac contra a Covid-19 fica abaixo de 50,7%, que foi a proteção indicada nos estudos clínicos do Instituto Butantan. O índice acendeu um alerta para o médico o médico imunologista Jorge Kalil, que defendeu a aplicação de uma terceira dose para a imunização de idosos vacinados com o imunizante.

O infectologista defendeu, em entrevista ao UOL , que a dose de reforço seja aplicada em pessoas com idade acima de 60 anos, e que seja com um imunizante diferente. "Acho, particularmente, que devemos dar reforço sim porque essas são as pessoas com mais chances de morrer, o que seria lamentável. O que queremos é salvar vidas e, depois, diminuir a transmissão do vírus”, pontuou.

