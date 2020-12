Especialistas avaliam que adiamento de resultados da CoronaVac afetam confiança da vacina

“Tinha expectativa do Brasil inteiro porque era a vacina que talvez a gente pudesse usar mais rapidamente. Não mostrar esses dados traz uma intranquilidade, diminui a confiança e aumenta a insegurança”, avalia o especialista Juarez Cunha edit

247 - O adiamento da divulgação dos resultados sobre a eficácia da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, podem afetar a confiança da população no imunizante. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, especialistas avaliam que o Butantan e o governo de São Paulo erraram ao marcar uma data para o início da vacinação e para divulgar os resultados finais sem que os dados sobre a eficiência da vacina estivessem disponíveis.

“Não dá para entender essa intempestividade do Butantã de estar marcando data sem ter os processos terminados. É um equívoco. Todos os estudos podem ter percalços ou pausas para analisar as informações. Colocar datas é uma aposta arriscada e, quando não cumprida, confunde a população e traz o risco de colocar todo um trabalho científico em descrédito”, disse a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Opinião semelhante é compartilhada pelo presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Juarez Cunha. “Tinha expectativa do Brasil inteiro porque era a vacina que talvez a gente pudesse usar mais rapidamente. Não mostrar esses dados traz uma intranquilidade, diminui a confiança e aumenta a insegurança”, avaliou o especialista.

Para o presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, Ricardo Gazzinelli, a politização em torno da vacina prejudicou a estratégia montada para a vacinação da população. “Parece que existe uma ansiedade e talvez um desejo político de ter isso logo. Tem coisas que a política decide, mas se uma vacina funciona ou não, é a ciência que decide”, destacou Gazzinelli.

A presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, observa que a CoronaVac já era alvo de teorias conspiratórias e o adiamento sobre sua eficácia poderá afetar a confiança da população.

"Vamos supor que ela tenha de 50% a 60% de eficácia. Isso não é ruim. É ótimo. Vai ter um impacto na saúde pública e no controle da pandemia. Mas depois de todo esse desgaste e falhas de comunicação, fica parecendo que é um resultado ruim", ressaltou.

