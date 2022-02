Estados avaliam restrições contra Covid no Carnaval como 'esforço final' antes de liberar uso de máscaras

Apoie o 247

ICL

247 - O Fórum de Governadores marcou o dia 15 de março como a data limite para que o Brasil alcance a marca de 80% da população vacinada contra a Covid-19 e avalia flexibilizar as restrições para conter o avanço da pandemia, como a não obrigatoriedade do uso de máscaras.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, os gestores avaliam que a meta será alcançada após o Carnaval, período de grandes aglomerações populares. Ainda segundo a reportagem, os governadores também irão pressionar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que a autarquia libere o uso do Paxlovid, medicamento da Pfizer, para o tratamento de pacientes com

“Temos uma grande possibilidade de, após o Carnaval, alcançarmos 80% de nossa população vacinada”, disse o governador do Piauí e coordenador do Fórum, Wellington Dias (PT). “É uma das condições para termos medidas de flexibilização planejada com segurança. Vamos seguir os comitê científicos. Mas sim, é possível medidas gradativas e até o fim da obrigatoriedade de máscaras”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE