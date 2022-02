Estados Unidos superam 900 mil mortes por covid-19

Os dados também sugerem que a Omicron pode ter atingido os Estados Unidos com mais força do que outros países edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - A pandemia de coronavírus atingiu um novo marco sombrio nos Estados Unidos nesta sexta-feira, com o número acumulado de mortes por Covid-19 no país superando 900.000, mesmo quando o número diário de vidas perdidas começou a se estabilizar, segundo dados coletados pela Reuters.

A contagem mais recente marca um aumento de mais de 100.000 mortes por COVID-19 nos EUA desde 12 de dezembro, coincidindo com um aumento de infecções e hospitalizações causadas pela variante Omicron altamente contagiosa do vírus.

Evidências preliminares mostraram que o Omicron, embora muito mais infeccioso, geralmente causa doenças menos graves do que as iterações anteriores do vírus, como o Delta. Mas o grande volume de casos da Omicron alimentou um aumento nas hospitalizações que levou muitos sistemas de saúde dos EUA ao limite nas últimas semanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Especialistas disseram que a maior parte dos pacientes da Omicron que requerem hospitalização eram indivíduos não vacinados e pessoas com outras condições crônicas de saúde subjacentes.

Os dados também sugerem que a Omicron pode ter atingido os Estados Unidos com mais força do que outros países com populações gerais mais jovens, como na África.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE