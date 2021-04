Estados Unidos vão doar 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca

Governo de Joe Biden ainda não decidiu quais os países que vão receber as doses e também de qual forma vão compartilhar essas vacinas com outras nações edit

247 - O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (26) que vai doar para outros países um lote de 60 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19.

O governo de Joe Biden ainda não decidiu quais os países que vão receber as doses e também de qual forma vão compartilhar essas vacinas com outras nações.

Os Estados Unidos compraram 300 milhões de doses da AstraZeneca. Cerca de 10 milhões de doses da vacina da AstraZeneca já foram produzidas, mas seu uso ainda não foi autorizado pela Agência de Drogas e Comida (FDA, na sigla em inglês), o órgão responsável por esse tipo de permissão.

No dia 19 de março, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, um pedido de autorização especial para que o Brasil compre vacinas contra a covid-19 do estoque americano.

